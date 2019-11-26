Алтайские власти выделили 60 млн рублей для покупки угля Яровому

Новости 18.12.2019 15:55 238

Город-курорт Яровое в Алтайском крае, где 21 ноября ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением, получит 60 млн рублей из бюджета региона на покупку угля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

Ранее сообщалось, что температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживает около 17 тысяч человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам.

На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование на предприятии находится в изношенном состоянии, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах. Ранее власти края выделили средства на покупку качественного топлива - 100 вагонов, что составляет более 6 тысяч тонн угля, которые нужно иметь по нормативу отопительного сезона на две недели.

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«В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории города Яровое губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении из краевого бюджета 60 млн рублей на прохождение отопительного сезона. Средства будут направлены на приобретение угля», - сообщает пресс-служба правительства края.

Распоряжение Правительства Алтайского края подписано 16 декабря 2019 года. Средства будут направлены на приобретение угля, сообщает Министерство финансов Алтайского края. В связи с инцидентом региональный Следком начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом. В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды.

Следствие намерено дать юридическую оценку не только действиям специалистов, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО «Яровская топливно-энергетическая компания».

Напомним, 26 октября в городе Яровое из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения.