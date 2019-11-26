О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Алтайские власти выделили 60 млн рублей для покупки угля Яровому

Новости
238
0

Город-курорт Яровое в Алтайском крае, где 21 ноября ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением, получит 60 млн рублей из бюджета региона на покупку угля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

Ранее сообщалось, что температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживает около 17 тысяч человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам.

На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование на предприятии находится в изношенном состоянии, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах. Ранее власти края выделили средства на покупку качественного топлива - 100 вагонов, что составляет более 6 тысяч тонн угля, которые нужно иметь по нормативу отопительного сезона на две недели.

Едва начав работу, новые управляющие ТЭЦ Ярового получили судебный иск от Минприроды

Едва начав работу, новые управляющие ТЭЦ Ярового получили судебный иск от Минприроды

Новости

Сумма исковых требований составляет 77,6 тысяч рублей

3691

«В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории города Яровое губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении из краевого бюджета 60 млн рублей на прохождение отопительного сезона. Средства будут направлены на приобретение угля», - сообщает пресс-служба правительства края.

Распоряжение Правительства Алтайского края подписано 16 декабря 2019 года. Средства будут направлены на приобретение угля, сообщает Министерство финансов Алтайского края. В связи с инцидентом региональный Следком начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом. В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды.

Следствие намерено дать юридическую оценку не только действиям специалистов, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО «Яровская топливно-энергетическая компания».

Напомним, 26 октября в городе Яровое из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения.

«Неприятная неожиданность»: собственник ТЭЦ Ярового отреагировал на введение режима ЧС

«Неприятная неожиданность»: собственник ТЭЦ Ярового отреагировал на введение режима ЧС

Новости

Константин Вальтер рассказал свою версию прихода предприятия в упадок

10115

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000