Транспортный коллапс. Жители барнаульского поселка обратились к губернатору через Instagram

Жители Бельмесёво обнародовали обращение к алтайскому губернатору в аккаунте поселка в Instagram. Люди высказали недовольство тем, что выделенные для них дополнительные автобусы никак не решили транспортную проблему.
Как информирует «КП-Барнаул», в начале декабря бельмесёвцы начали атаковать городскую мэрию жалобами на нерегулярные и редкие автобусные рейсы. Люди говорили, что ждут автобусов очень долгое время, некоторые даже слагали стихи о сложной ситуации.
Власти в ответ сообщили, что маршруты №104 и 104ю, обслуживающие Бельмесёво, являются экономически невыгодными для перевозчиков. На поддержание их работы выделяют порядка 6,6 млн рублей из городского бюджета ежегодно. Деньги уходили всего на четыре автобуса - по два на каждый маршрут. А в Бельмесёво живут 1800 человек, плюс один из автобусов также проходит через Южный, Лебяжье, Мохнатушку, Ягодное и Черницк.
Отмечается, что в мэрии решили добавить на каждый маршрут еще по одному автобусу. С 16 декабря они начали курсировать, а власти опубликовали новое расписание, в котором интервал движения сократился до 30-40 минут в будни. Однако жители Бельмесёво остались недовольны и написали открытое письмо уже к Виктору Томенко.
Власти и распорядились увеличить число автобусов
«Новое расписание очень спорное. Зачем-то увеличили рейсы №104ю до Мохнатушки, хотя можно было на эти деньги пустить короткий, но частый маршрут до Южного. Время ожидания на Южном вечером, когда родители с детьми возвращаются домой, увеличилось с 60 до 80 минут, зато в 8 утра из Бельмесёво выходят одновременно два маршрута», - негодуют жители поселка.
Кроме того, как выяснилось, расписание автобусов не согласовано с занятиями в школе. Кроме того, последний рейс из Южного уходит в 18.35, а кружки и секции у детей длятся до 21.00.
Наши требования - интервал 20-30 минут, добавление рейсов до 21.30 - не учтены. Помогите, нас не слышат. В чатах поселка все чаще появляются предложения выходить всем поселком и перекрывать Змеиногорский тракт, чтобы хоть как-то добиться внимания к проблеме, - отметили люди.
Реакции от губернатора на это обращение пока не было. Проблему бельмесёвцев осложняет и зимнее бездорожье. При этом за билет они платят по 46 рублей.
Накануне зампред барнаульского комитета по транспорту Сергей Щукин пригрозил расторгнуть контракт с ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ)
Что за бред в крае происходит. Какой-то разумный барьер всей этой писанины должен быть. Скоро уже за собой смывать жители просить губернатора.