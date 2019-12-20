Городские власти рассказали, как идет борьба со снегом на улицах Барнаула

Новости 19.12.2019 13:15 440

В связи с обильными снегопадами, прошедшими в Барнауле уже в самом начале зимы, администрация города усилила работы по расчистке улиц и тротуаров от снега. Руководитель МУП «Автодорстрой» Барнаула Андрей Курышин рассказал, как идет борьба со снежными завалами на улицах Барнаула.

Он отметил, что текущий зимний период характерен большим количеством осадков, превышающие нормативные показатели. Для сравнения он напомнил, что объем вывезенного в прошлом году снега был значительно меньше.

«На сегодняшний день на места снегоотвалов вывезено на 20% снега больше, чем в прошлом году – 168 тысяч куб. м. Учитывая, что прошлый период проходил в благоприятных метеорологических условиях и зимнее содержание началось на 10 дней раньше, и при этом, на данный момент снега все равно вывезено больше», – рассказал Андрей Курышин.

На основании поручения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула разработан еженедельный план, включающий объекты по уборке тротуаров. Такой план еженедельно будет публиковаться на сайте администрации города, с ним может ознакомиться любой желающий.

По словам руководителя «Автодорстроя», дорожная служба располагает 252 единицами снегоуборочной техники. Несмотря на ее износ, составляющий 88%, прилагаются все усилия, для содержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии. При необходимости привлекается дополнительная техника. В настоящее время основные магистрали прочищены, остаются лишь снежные валы. Основное внимание уделяется парковкам, тротуарам и пешеходным переходам.

«Ежедневно на уборку улично-дорожной сети выходит от 170 до 230 единиц транспорта, на уборке тротуаров задействовано от 40 до 50 единиц техники. И чуть более 130 дорожных рабочих. Раньше существовала проблема с кадровой комплектацией учреждения, однако на данный момент тенденция сложилась положительная и процент укомплектованности с каждым днем растет. Думаю, что в ближайшее время мы закроем этот вопрос полностью», – пояснил Андрей Курышин.

На сегодняшний день ведутся работы по прочистке и вывозу снега с тротуаров на проспекте Комсомольском, улицам Анатолия, Крупской, Энтузиастов. На улицах Антона Петрова и Советской Армии ведется массированная уборка пешеходных переходов и подходов к ним. Помимо рабочих, занятых на текущем прометании проезжих частей и тротуаров, в каждом дорожно-эксплуатационном участке сформированы отдельные бригады, которые задействованы на расчистке от снега проблемных участков тротуаров.

Относительно парковок Андрей Курышин упомянул, что с ними были некоторые затруднения – транспорт находится на них практически круглосуточно. Однако в текущем году на 17 участках были установлены знаки, ограничивающие парковку транспортных средств. По словам руководителя «Автодорстроя», эта мера оказалась действенной. По прошествии двух зимних месяцев определились дополнительные аналогичные участки для расчистки, и этот перечень в ближайшее время будет расширен для того, чтобы более качественно производить уборку улиц и парковочных карманов.