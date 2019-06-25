Как девушка из Бийска живет после пересадки легких

Новости 18.12.2019 13:47 348

Молодая девушка 24-летняя Алена Родионова из Бийска уже больше года живет благодаря новым легким. Девушка пережила трансплантацию донорского органа. Без этого ее ждала мучительная смерть от удушья. Диагноз Алены - муковисцидоз. Это генетическое заболевание постепенно убивает легкие, поджелудочную железу и печень. Но у Алены получилось осуществить свою мечту - вдохнуть полной грудью, пишет «АиФ-Алтай».

Обострение в самолете

Как стало известно, болезнь Алены распознали довольно рано: в семь месяцев. «Я жила и росла, как все дети, только каждые три месяца лежала в больнице. Мама намучилась со мной. Бывала и в реанимациях, врачи спасали с того света. С 14 лет я уже одна лежала — появилась младшая сестра, и мама не могла ее оставить одну и ездить со мной по больницам», - рассказала Алена Родионова.

В 2016 году девушка впервые уехала в Москву на лечение в центр муковисцидоза. Врачи отпустили ее домой и сказали готовиться к переезду в столицу.

Этот день настал в мае 2017 года. Алена с папой улетела в Москву. В самолете сатурация (уровень кислорода в крови) у нее упала до 46% - при том, что показатель ниже 90% уже считается критическим состоянием и требует экстренной помощи.

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«В самолете меня спас кислородный баллон экипажа. Было очень страшно не долететь. Да я и на земле умирала: сатурация до операции была в пределах 75-86%. С каждым месяцем ожидания было хуже и хуже. Последнее время перед операцией я покупала дорогущий оригинальный антибиотик по 13 тысяч за пачку и капалась дома сама. Также мне помогал фонд «Во имя жизни». На больничных дженериках я бы не дождалась операции. Да и на оригинальных препаратах было туго, обострение за обострением. Появилась гнойная мокрота, я могла наклониться, и она просто вытекала. После трансплантации все пришло в норму», — говорит Алена.

Дышит любовью

«Помню, было очень дождливо. Операция длилась 10 часов. Ее выполняла команда хирургов во главе с главным трансплантологом страны Сергеем Готье. У меня был трудный послеоперационный период, но боролась с двойной силой, ведь мне дали такой уникальный шанс, это фактически мой второй день рождения», — вспоминает девушка.

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Несмотря на тяжелое физическое состояние до операции, девушка нашла свою любовь. Она уже четыре года встречается с молодым человеком, который во всем ее поддерживает:

«Когда мы начали встречаться, у меня как раз сильное обострение произошло. Я лежала в больнице одна, он приезжал и кормил с ложечки. Потом я улетела в Москву с папой на полгода, а затем ему пришлось уехать, и ко мне приехал Леша. Он был со мной до конца. После операции через два месяца мы вернулись домой, и уже не расставались».

Дешевые аналоги

Девушка успешно окончила школу и Алтайский колледж технологий и бизнеса по специальности «гостиничный сервис». Алена мечтает о собственной базе отдыха в Горном Алтае. Пытается зарабатывать фрилансом.

Трудностей добавляет не только состояние здоровья, но и проблемы с лекарственным обеспечением. Из-за политики импортозамещения некоторые оригинальные препараты уходят с рынка, так как Минздрав закупает для пациентов более дешевые аналоги. Если новое лекарство не подходит, оригинал в прямом смысле слова приходится выбивать: Алене, например, выписали необходимый панкреатин для поджелудочной железы только после ее жалобы в прокуратуру.