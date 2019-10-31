Две алтайские компании получит субсидии за прием интуристов в 2019 году

Новости 18.12.2019 14:10 248

Двум туроператорам из Алтайского края компенсируют расходы за привлечение иностранных туристов в регион. Правда, на фоне коллег из других субъектов суммы выглядят весьма скромно - в общей сложности чуть менее 150 тысяч рублей. Базовая субсидия составляет 1200 рублей за человека.

Рабочая группа при Ростуризме согласовала выделение субсидий из федерального бюджета за привлечение в Россию в 2019 году иностранных туристов 110 туроператорам из 123, подавших заявки. Суммарно они получат 322 млн рублей. На конкурс заявились туроператоры из 27 регионов РФ.

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Среди компаний, подавших заявки на субсидии в особо крупных размерах – круизные операторы «Мостурфлот» и «Водоходъ» (25,7 и 24 млн рублей соответственно), гостиничный комплекс «Измайлово» (21 млн), компании «Академсервис» (19 млн), «Экобытсервис» (15,7 млн), «Балчуг» (14 млн), гостиница «Золотое кольцо» (13 млн), «Городское бюро путешествий» (10 млн), «Свой туристический сервис» (9,5 млн), «Президент-отель» (7,6 млн), «TUI Россия» и «Свой тур и трэвел» суммарно 6,6 млн рублей), «ВЕТТ» (6,4 млн), «Диалог народов-1» (5,8 млн).

Были заявки и на гораздо меньшие суммы. Компания «Премиум Клаб Тревел» подала на 24 тыс. рублей, «ЭкспоФорум-Интернэшнл» – на 22,6 тыс. рублей, «Версия-Питер» – на 17,8 тыс., «ИнтерРусТревел» – на 13,9 тыс., «РВМ» – на 11,5 тыс.

От Алтайского края в списке фигурирует две компании - ООО "Кайчи Тревел" (получит 100 800 рублей) и ООО "Плот-Интрэвел" (48 000 рублей).

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Напомним, с осени этого года Ростуризм осуществляет субсидирование туроператоров, обеспечивающих прирост в Российскую Федерацию иностранных туристов из Германии, Израиля, США, Японии, Кореи, Индии, Великобритании, Испании, Италии и Франции.

Алтайский край отнесён к числу приоритетных для посещения иностранными туристами регионов, поэтому при предоставлении в Ростуризм соответствующей заявки, региональные туроператоры могли рассчитывать на возмещение части затрат за размещение иностранцев. Размер субсидии определяется количеством туристов из целевых стран за отчетный период, а также уточняющих коэффициентов.

За девять месяцев текущего года Алтайский край посетили 49 тысяч иностранцев, передает региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.