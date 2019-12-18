От идеи до реализации: в АлтГТУ определят победителей конкурса «Техностарт»

Новости 18.12.2019 14:50 121

20 декабря в 11:00 в Ползуновском научном центре Алтайского государственного технического университета состоится финал конкурса бизнес-идей «Техностарт».

На отборочном этапе экспертами были оценены проекты более 100 участников конкурса - школьников, студентов и молодых ученых Алтайского края. В финальном отборе примут участие 20 проектов. По условиям конкурса участникам предстоит презентовать свои бизнес-идеи и готовые к реализации проекты, ответить на вопросы экспертов и доказать, что именно их проект перспективен.

Прошедшие в финал проекты связаны, в первую очередь, с инженерными науками, исследованиями в области получения композиционных материалов, создания новых аппаратов и машин.

Эксперты определят авторов лучших четырех проектов, которые будут рекомендованы к реализации и участию в федеральных программах. Все финалисты конкурса получат памятные подарки.

В состав экспертного жюри вошли представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители организаций и предприятий Алтайского края.

Организаторы конкурса – некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.