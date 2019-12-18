«Здравствуй, Дедушка Мороз»: МТС открыл для своих алтайских абонентов «прямую линию»

Новости 18.12.2019 19:00 161

МТС запустила традиционную «прямую линию» для связи с Дедом Морозом для всех жителей России. Услышать в трубке поздравление от главного зимнего волшебника можно с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 г.

Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС - 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного деда, позвонив по номеру +7(915)005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.