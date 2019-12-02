Более 50 алтайских школ закрылись на карантин из-за всплеска ОРВИ

Новости 18.12.2019 11:05 100

В Алтайском крае пришлось закрыть десятки детских садов и школ на карантин. Как сообщает «Вести 22», на карантин отправлены дети из 63 школ и детских садов.

Как рассказали медики, случаев выявления вируса гриппа было пока всего два. По последним данным, простудными заболеваниями в регионе болеют 19 тысяч человек, 74% из них — в возрасте до 14 лет.

По данным Министерства образования региона, полностью закрытых учреждений пока нет, занятия не проводятся в отдельных классах и группах.

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Всплеск ОРВИ зарегистрирован в 28 классах школ Барнаула, Алейска, Тогульского и Алтайского районов. На карантин закрыто более 80 групп в детских садах краевой столицы, а также 10 сельских районов. Чтобы не допустить масштабного распространения вирусов, в образовательных заведениях введены дополнительные меры профилактики.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспортребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова объяснила, что если в отдельном классе, группе или в целом учреждении отсутствует более 20% детей по причине заболевания ОРВИ, тогда происходит приостановление учебного процесса.

По словам Егоровой, Алтайский край сейчас находится на предэпидемическом уровне. С начала декабря отмечается рост заболеваемости ОРВИ, в основном среди детей. К концу месяца медики прогнозируют небольшой спад заболеваемости, а после новогодних каникул вновь подъём.

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