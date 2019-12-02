Более 50 алтайских школ закрылись на карантин из-за всплеска ОРВИ

В Алтайском крае пришлось закрыть десятки детских садов и школ на карантин. Как сообщает «Вести 22», на карантин отправлены дети из 63 школ и детских садов.
Как рассказали медики, случаев выявления вируса гриппа было пока всего два. По последним данным, простудными заболеваниями в регионе болеют 19 тысяч человек, 74% из них — в возрасте до 14 лет.
По данным Министерства образования региона, полностью закрытых учреждений пока нет, занятия не проводятся в отдельных классах и группах.
Главной профилактической мерой является иммунизация
Всплеск ОРВИ зарегистрирован в 28 классах школ Барнаула, Алейска, Тогульского и Алтайского районов. На карантин закрыто более 80 групп в детских садах краевой столицы, а также 10 сельских районов. Чтобы не допустить масштабного распространения вирусов, в образовательных заведениях введены дополнительные меры профилактики.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспортребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова объяснила, что если в отдельном классе, группе или в целом учреждении отсутствует более 20% детей по причине заболевания ОРВИ, тогда происходит приостановление учебного процесса.
По словам Егоровой, Алтайский край сейчас находится на предэпидемическом уровне. С начала декабря отмечается рост заболеваемости ОРВИ, в основном среди детей. К концу месяца медики прогнозируют небольшой спад заболеваемости, а после новогодних каникул вновь подъём.
Вирус типа B передается только от человека к человеку
«В декабре начинается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. 19 тысяч заболевших – это на уровне среднемноголетних значений. Начинают люди больше болеть, одна из причин этого – климатические условия: нет морозной, холодной погоды, а стоит тёплая и влажная, которая способствует росту респираторных инфекций. Но заболеваемость пойдёт на спад в конце декабря, в январе. В новогодние праздники разобщение будет способствовать снижению заболеваемости. Но, как всегда, в конце января, когда мы снова соберёмся в коллективы, прогнозируется подъём заболеваемости ОРВИ», - комментирует ситуацию Егорова.