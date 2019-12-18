В усадьбе репрессированного алтайского художника хотят построить гостиницу

Проект гостинично-выставочного комплекса площадью 1700 кв. м на территории Музея-усадьбы Григория Чорос-Гуркина в селе Анос представил доцент Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова Ергали Даутов. Стоимость объекта составляет 170,5 млн рублей. Презентация состоялась в Москве в Государственном историческом музее. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».
Кандидат искусствоведения Ергали Даутов озвучил проектные предложения по строительству музейного комплекса, представленные в дипломных работах студентов.
Архитектурные проекты создаются по заказу Национального музея имени А.В. Анохина с 2016 года. С начала года студенты начнут работу над пятым. В ходе его разработки будет составлен генплан территории не только самого музея-усадьбы, но и его рекреационной части. При создании проекта архитекторы будут сверяться с результатами исследований творчества и жизни Чорос-Гуркина, проведенных директором Национального музея Республики Алтай Риммой Еркиновой.
Она много лет хранилась в фонде музея и никогда не выставлялась
Концепция нового комплекса предполагает, что он станет культурным, образовательным и досуговым центром, а также площадкой для проведения выставок, мини-спектаклей и концертов.