В усадьбе репрессированного алтайского художника хотят построить гостиницу

Новости 18.12.2019 12:15 87

Проект гостинично-выставочного комплекса площадью 1700 кв. м на территории Музея-усадьбы Григория Чорос-Гуркина в селе Анос представил доцент Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова Ергали Даутов. Стоимость объекта составляет 170,5 млн рублей. Презентация состоялась в Москве в Государственном историческом музее. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Кандидат искусствоведения Ергали Даутов озвучил проектные предложения по строительству музейного комплекса, представленные в дипломных работах студентов.

Архитектурные проекты создаются по заказу Национального музея имени А.В. Анохина с 2016 года. С начала года студенты начнут работу над пятым. В ходе его разработки будет составлен генплан территории не только самого музея-усадьбы, но и его рекреационной части. При создании проекта архитекторы будут сверяться с результатами исследований творчества и жизни Чорос-Гуркина, проведенных директором Национального музея Республики Алтай Риммой Еркиновой.

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Концепция нового комплекса предполагает, что он станет культурным, образовательным и досуговым центром, а также площадкой для проведения выставок, мини-спектаклей и концертов.

Как культурно-исторический комплекс, музей-усадьба Чорос-Гуркина имеет общероссийское значение. Территория усадьбы в 5,5 га включает в себя две части – мемориальная и рекреационная. Это многофункциональный комплекс, состоящий из выставочной галереи, хостела категории 2-3 звезды на 40 человек, творческих мастерских, кассы, администрации, ресепшн, сувенирной лавки, парковки, кафе-столовой, зон отдыха и летнего театра.