«Лиза Алерт» ведет поиски двух детей в Барнауле

В Барнауле волонтеры ведут поиски двух детей, которые пропали 17 декабря 2019 года. Об этом сообщают в социальных сетях поискового движения «Лиза Алерт».
Пропавшие дети 9-летний Иван Сотников и 12-летний Вадим Шушеньков. Известно, что 17 декабря в 15:00 они ушли из школы №118 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Приметы Вадима: рост 145 см., телосложение: худощавое, волосы тёмно-русые.Был одет: тёмная с жёлтыми полосками на рукава куртка, тёмные джинсы, тёмно-синие ботинки, чёрная шапка.