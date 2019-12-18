«Лиза Алерт» ведет поиски двух детей в Барнауле

Новости 18.12.2019 10:35 303

В Барнауле волонтеры ведут поиски двух детей, которые пропали 17 декабря 2019 года. Об этом сообщают в социальных сетях поискового движения «Лиза Алерт».

Пропавшие дети 9-летний Иван Сотников и 12-летний Вадим Шушеньков. Известно, что 17 декабря в 15:00 они ушли из школы №118 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Ивана: рост 140 см, телосложение: худощавое, волосы тёмные, короткая стрижка.Был одет: тёмно-синяя куртка, чёрные джинсы, тёмно-синие ботинки, чёрная шапка.

Приметы Вадима: рост 145 см., телосложение: худощавое, волосы тёмно-русые.Был одет: тёмная с жёлтыми полосками на рукава куртка, тёмные джинсы, тёмно-синие ботинки, чёрная шапка.

Всех, кто знает о местонахождении пропавших, либо видел их просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО «Лиза Алерт».