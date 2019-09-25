Виктор Томенко поставил новый рекорд в Instagram

Новости 18.12.2019 10:10 801

Глава Алтайского края Виктор Томенко спустя год после регистрации профиля в Instagram (17 декабря 2018 года), набрал 50 тысяч подписчиков.

Со своеобразной годовщиной губернатор поздравил свою аудиторию.

«Дорогие земляки, подписчики. Сегодня исполнился ровно год нашему открытому и непрерывному общению. Для меня этот год был наполнен необычным, интересным и полезным опытом. Много идей, предложений и вопросов от вас поступило за этот год. Я постарался организовать работу так, чтобы на ваши комментарии реагировало как можно больше представителей исполнительной власти, а где нужно, чтобы подключались муниципалитеты. Благодарю за интерес к моей странице, будем работать дальше», - сказал Томенко в видеообращении.

Несмотря на постоянный рост фолловеров, глава Алтая подписан только на 35 человек. В основном это политики и СМИ. Томенко подписан на Instagram глав Челябинской, Новосибирской, Псковской, Кемеровской, Новгородской областей. А также на губернаторов Республики Тыва и Пермского края.

Также он подписан на полпреда президента России по СФО Сергея Меняйло, президента Республики Татарстан, депутата Госдумы Александра Прокопьева, главу Бийска Александра Студеникина.

Из известных федеральных журналистов Томенко подписан на главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

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Со дня регистрации в Instagram губернатор Алтайского края сделал 106 публикаций.

Подписчики тем временем засыпали главу региона всевозможными вопросами. Самым популярным стала просьба все-таки сделать 31 декабря выходным днем, как это решили губернаторы ряда регионов.

Ранее Виктор Томенко отметил, что не видит такой необходимости в Алтайском крае.

«Если бы хотелось что-то изменить, то надо было заводить разговор об этом в начале года, а не на последней неделе. У других регионов, может быть, есть какие-то особенности, для кого-то это политический шаг. Я не вижу необходимости делать 31 декабря выходным днем, ломать порядок вещей», - сказал он.