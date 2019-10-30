Барнаульская 10-метровая квартира вызвала ажиотаж на торгах

Новости 18.12.2019 11:40 152

В Барнауле выставили на торги квартиру, площадь которой сотавляет 10 кв. м. Накануне организаторы опубликовали их результаты, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Ранее сообщалось, прием заявок завершился еще 8 ноября. Лот довольно необычный, он представляет собой малогабаритное жилое помещение в пятиэтажке на ул. Энтузиастов, 25. Номер квартиры имеет литеру (№75а), из чего можно сделать вывод, что она была оборудована из какого-то вспомогательного помещения.

Любопытно, что на данный объект недвижимости претендовали сразу четверо заявителей – 3 физических лица и один индивидуальный предприниматель. Стартовая цена начиналась от 311 440 рублей, но в процессе торгов участники подняли ее на 36% - до 423 558 рублей. Эту максимальную сумму предложил Бутаков Андрей Николаевич, он стал победителем.

Квартиру в 10 «квадратов» выставили на торги в Барнауле за 300 тысяч рублей Новости 30.10.2019 8:45 В числе обременений недвижимости указана ипотека 850

Кстати, лот выставлялся на торги по решению суда, на основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП Индустриального района о передаче арестованного имущества. В числе обременений объекта значится ипотека. При этом квартиру пытались продать с молотка повторно, но тогда желающих не оказалось совсем.

Согласно данным публичной кадастровой карты, квартира расположена на первом этаже. Интересно, что ее кадастровая стоимость составляет 368 939 (выше стартовой цены торгов). Исходя из этого размера, здесь также рассчитан и налог на имущество, который составит всего 369 рублей в год.