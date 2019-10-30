Барнаульская 10-метровая квартира вызвала ажиотаж на торгах

В Барнауле выставили на торги квартиру, площадь которой сотавляет 10 кв. м. Накануне организаторы опубликовали их результаты, пишет «Алтайский портал недвижимости».
Ранее сообщалось, прием заявок завершился еще 8 ноября. Лот довольно необычный, он представляет собой малогабаритное жилое помещение в пятиэтажке на ул. Энтузиастов, 25. Номер квартиры имеет литеру (№75а), из чего можно сделать вывод, что она была оборудована из какого-то вспомогательного помещения.
Любопытно, что на данный объект недвижимости претендовали сразу четверо заявителей – 3 физических лица и один индивидуальный предприниматель. Стартовая цена начиналась от 311 440 рублей, но в процессе торгов участники подняли ее на 36% - до 423 558 рублей. Эту максимальную сумму предложил Бутаков Андрей Николаевич, он стал победителем.
В числе обременений недвижимости указана ипотека
Кстати, лот выставлялся на торги по решению суда, на основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП Индустриального района о передаче арестованного имущества. В числе обременений объекта значится ипотека. При этом квартиру пытались продать с молотка повторно, но тогда желающих не оказалось совсем.