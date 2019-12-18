«Росводоканал Барнаул» предлагает новую услугу «заказать вывоз стоков»

Новости 18.12.2019 12:45 32

Жители Барнаула теперь могут заказать услугу по вывозу стоков в «Росводоканал Барнаул». Ее оказывают операторы, осуществляющие ассенизаторскую откачку стоков из септиков и их доставку к очистным сооружениям предприятия. Барнаульский водоканал рекомендует эти компании как надежных партнеров, качественно оказывающих свои услуги. Весь цикл «откачка – вывоз – утилизация» проводится в соответствии с экологическими и санитарными нормами, под контролем специалистов предприятия.

Заказать услугу можно, позвонив в call-центр водоканала по телефону 29-64-00 или лично обратившись в Центр обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116.

«В Барнауле вывоз ЖБО практически никак не регламентирован, на рынке много «серых» компаний, которые оказывают некачественные услуги. Еще хуже, когда недобросовестные возчики сливают нечистоты вместе с накопившимся в колодцах мусором в канализацию или ближайший лес, нанося урон экологии. Последствия такого безответственного отношения жители ощущают в виде неприятного запаха, засорившейся канализации, выхода стоков на поверхность в самом неожиданном месте, например, в парке», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

Заказывая вывоз стоков в водоканале, клиент может рассчитывать на качественную услугу, которую выполнит опытный персонал с применением современной техники и соблюдением всех экологических нормативов.

При заказе услуг по вывозу стоков напрямую у возчиков, «Росводоканал Барнаул» рекомендует жителям уточнять у исполнителей наличие договора с водоканалом. Если такого договора нет, то нет никакой гарантии, что возчик сольет отходы в узаконенной городскими властями точке приема ЖБО.