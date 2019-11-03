АлтГУ обратился к Томенко с просьбой поддержать строительство нового корпуса на месте сквера

Новости 18.12.2019 7:10 484

В конце прошлой недели прошло заседание совета выпускников Алтайского госуниверситета, по итогам которого было принято обращение к губернатору Виктору Томенко. Представители вуза просят главу региона поддержать строительство нового корпуса АлтГУ на площади Сахарова.

Как сказано на сайте университета, главной темой заседания стал вопрос о перспективах развития имущественного комплекса АлтГУ до 2024 года. Ректор АлтГУ Сергей Бочаров рассказал о тех вызовах, которые стоят перед университетом в ближайшие годы, одним из ответов на которые должны стать совершенствование и развитие материальной базы и учебно-лабораторных площадей.

АлтГУ вспомнил про новый корпус на Сахарова на фоне истории с Radisson Новости 03.11.2019 8:30 Вуз уже провел опрос в соцсетях 4550

В ближайших планах АлтГУ – строительство нового учебно-лабораторного корпуса на участке, находящемся в бессрочном пользовании вуза по адресу: улица Димитрова, 66. Проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных представил схему генерального плана нового корпуса, рассказал об основных архитектурных и конструктивных требованиях к проекту.

По итогам обсуждения было составлено обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко о поддержке развития имущественного комплекса университета и строительства нового учебно-лабораторного корпуса в центре города.

Ранее решение АлтГУ построить новое здание по соседству с существующим корпусом "Д" вызвало неоднозначную реакцию общественности. В первую очередь недовольство активистов продиктовано тем, что придется пожертвовать половиной существующего сквера.

Осторожная риторика. Что известно о новом корпусе АлтГУ на месте сквера? Новости 12.11.2019 7:40 В вузе настаивают, что окончательно место под застройку еще не выбрано 4254

Впрочем, представители вуза склонны считать участок от светофора на Мерзликина до пятачка у корпуса "Д" неухоженным и при любых раскладах подлежащим сносу. Так, по оценке биолога Алексея Эбеля, "это проходной участок, никакой прогулочной зоны там нет".

По его словам, планируемый к сносу сквер состоит из 1 ели, 4 лип и 2 берёз, "практически все эти деревья уже с признаками усыхания".

Ученый признает, что идеальным вариантом было бы строительство нового корпуса на месте уже существующего: "Отличным решением было бы снести любое из имеющихся зданий университета (все они приспособленные для учебного процесса, а не строились для него), а на их места построить более современное, но мы же понимаем, что это из области фантастики?"

В качестве компенсации вуз готов предложить высадку деревьев вдоль нового корпуса со стороны Димитрова. Также внутри здания запланирован зимний сад, зоомузей и озеленённая зона отдыха на крыше. Кроме того, в планах появление нескольких специализированных аудиторий и классов для работы с детьми.