«Об един день»: на Алтае строятся быстровозводимые храмы

Новости 18.12.2019 8:45 179

На прошлой неделе митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения закладного камня храма Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» в Новоалтайске. Об этом сообщается на сайте Алтайской митрополии РПЦ.

Храм возведен на центральном кладбище города. В настоящее время в нем уже завершаются строительные работы. Несмотря на то, что площадь здания характерна, скорее, для часовни, это - полноценный храм, в котором можно проводить литургию.

В последнее время в храмовом строительстве распространилась практика сборки легких быстровозводимых зданий на сваях. Как правило, постройки такого типа ставятся в малолюдных местах, где численность населения невелика.

Такие храмы называют построенными «об един день», то есть – за один день. Впрочем, это, скорее, некоторая гипербола, призванная подчеркнуть высокую скорость строительства.

Подобные храмы оказались очень удобны для небольших населенных пунктов. Так, например, в марте митрополит освятил купол храма во имя преподобного Серафима Саровского в барнаульском поселке Центральный. Здание храма – на фото ниже.