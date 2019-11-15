Стало известно, когда запустят аэроэкспресс до Толмачево

Новости 18.12.2019 8:15 115

Железнодорожное сообщение между центром Новосибирска и аэропортом Толмачево станет возможным запустить к 2023-2024 году. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

Глава аэропорта обратил внимание, что железнодорожное сообщение будет организовано при достижении пассажиропотока в 7 млн человек в год, без учета транзитных пассажиров. Таких показателей аэропорт сможет через несколько лет, только при этом условии проект сможет окупиться.

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«Активно ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, в том числе и с РЖД. И я надеюсь, что к 2023-2024 году железнодорожное сообщение, которое будет не просто электричка, а реально комфортно на уровне того, что мы видим в Москве, будет реализовано», - прокомментировал Янкилевич.

Здание терминала Толмачево обновят за счет частных инвестиций к 2023 году. По словам представителя компании-проектировщика, руководителя направления проектирования аэропортов ГК «Спектрум» Александра Волкова, после реконструкции Толмачево станет самым большим региональным аэропортом площадью около 108 тысяч кв. м.

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«Это будет технологичный аэропорт, единственный в России полноценный региональный хаб, заточенный под трансфер, как международный так и внутрироссийский», - подчеркнул Волков.

Гендиректор аэропорта Евгения Янкилевича отметил, что трансферные пассажиры в Толмачево сейчас составляют около трети, и это направление развивается. Он сообщил, что первые два этапа строительства аэропорта обойдутся холдингу «Новапорт» в 20 млрд рублей.