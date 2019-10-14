Депутаты АКЗС примут правила обращения с бездомными животными

Новости 18.12.2019 7:40 267

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания могут принять закон, расширяющий полномочия муниципальных властей в вопросах обращения с животными, которые остались без владельцев. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Вопрос будет рассмотрен на заключительной сессии краевого парламента в 2019 году. Она состоится 19 декабря.

Как объясняют авторы законопроекта, он разработан для приведения его в соответствие федеральному, который вступит в силу с 1 января следующего года.

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Закон предусматривает ответственность муниципальных властей и ряд обязанностей по обращению с бесхозными животными. Такое животное должно быть помещено в приют и там пройти все карантинные мероприятия, лечение, вакцинацию, учет и стерилизацию, после чего возвращено в прежнее место обитания.

Новые правила коснутся животных, которые не проявляют немотивированную агрессию. Как отмечает один из авторов законопроекта начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров, данные положения нужно закрепить и в региональном законе, а термин «пункты передержки животных» заменят на «приюты для животных».

Законопроект будет предлагается принять в окончательном чтении на сессии АКЗС, 19 декабря.