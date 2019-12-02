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Полигон для нужд АО «Алтайвагон» откроется в Рубцовске

Новости
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Очередную территорию сельхозназначения в Алтайском крае передают под полигон промышленных отходов АО «Алтайское вагоностроение». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Речь идет о земельном участке под Рубцовском площадью 11,7 гектаров. Он находится в 2 км на северо-запад от поселка Мичуринский и в 2,5 км на юг от самого Рубцовска. Ходатайствовала о таком решении администрация Рубцовского района.

Ранее «Политсибру» сообщал, что проект перевода территории под Рубцовском находился на экспертизе.  

Напомним, что за последнее время это уже четвертая площадка, которую переквалифицируют в полигон. До этого землю для размещения мусорных отходов выделили в Целинном, Ключевском и Первомайском районах.

Власти откроют очередной мусорный полигон в Алтайском крае

Власти откроют очередной мусорный полигон в Алтайском крае

Новости

Это уже третий полигон за последние несколько дней

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Автор: Политсиб.ру

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