Полигон для нужд АО «Алтайвагон» откроется в Рубцовске

Новости 17.12.2019 18:20 250

Очередную территорию сельхозназначения в Алтайском крае передают под полигон промышленных отходов АО «Алтайское вагоностроение». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Речь идет о земельном участке под Рубцовском площадью 11,7 гектаров. Он находится в 2 км на северо-запад от поселка Мичуринский и в 2,5 км на юг от самого Рубцовска. Ходатайствовала о таком решении администрация Рубцовского района.

Ранее «Политсибру» сообщал, что проект перевода территории под Рубцовском находился на экспертизе.

Напомним, что за последнее время это уже четвертая площадка, которую переквалифицируют в полигон. До этого землю для размещения мусорных отходов выделили в Целинном, Ключевском и Первомайском районах.