Памятник воинам Великой Отечественной войны передан жителям алтайского села

Новости 17.12.2019 19:00 217

Вчера состоялось подписание договора о передаче Алтайским филиалом Россельхозбанка права собственности на земельный участок и расположенные на нем имущественный комплекс «Стадион» и памятник воинам Великой Отечественной войны на баланс села Сычёвка Смоленского района.

Договор подписали директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко и глава администрации Сычёвского сельсовета Смоленского района Ольга Богданова.

«Утрата столь значимого объекта исторического наследия, памятника мужества и стойкости наших предков ведёт к духовному обнищанию и потере ценностей у будущих поколений. Нельзя этого допускать. Россельхозбанк всецело разделяет озабоченность жителей села судьбой памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и наконец, после всех формальностей состоялась передача земельного участка, на котором находятся памятник и стадион, муниципалитету. Память о подвиге народа принадлежит людям», – сказал директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

После церемонии подписания состоялось возложение цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и праздничный концерт.

Напомним, в феврале 2019 года в Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поступило обращение главы администрации Сычевского сельсовета Ольги Богдановой с просьбой рассмотреть вопрос о передаче земельного участка в собственность администрации, на котором расположен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Аналогичное обращение поступило от депутата Николая Леоненко, к которому обратились жители села Сычёвка.

Ранее в этом году памятник и имущественный комплекс «Стадион» были приняты на баланс банка. Это случилось потому, что памятник и имущественный комплекс были частью залогового имущества, принадлежавшего по праву собственности ООО «Согласие» и являвшегося обеспечением исполнения обязательств ООО «Возрождение» (ГК «Изумрудная страна» по договору об открытии кредитной линии, заключенному в 2011 году).

В 2016 году памятник воинам был зарегистрирован как объект культурного наследия регионального значения в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации. Для включения в программу управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края по реконструкции памятника необходимым условием является нахождение земельного участка в собственности администрации муниципалитета.