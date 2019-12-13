Эхо барнаульского "Успеха". Какие нарушения нашли в алтайском приюте?

Новости 17.12.2019 17:45 260

Одно из частных учреждений для инвалидов и престарелых в селе Николаевка Локтевского района оказалось в эпицентре скандала. Причиной стал целый ряд жалоб на плохое содержание людей в приюте. По информации властей, организацию уже штрафовали за нарушения, после чего она сменила место расположения. Подробности – в материале «КП-Барнаул».

С чего началась история?

ООО «Александра», которое теперь сотрясают проверки, открылось в мае 2019 года в двухэтажном здании бывшей школы. Первые жалобы на работу приюта начали поступать как раз от местных жителей. По их словам, хозяйка организации Ирина Бабушкина оформила на работу только «своих» людей. По сведениям николаевцев, работники получали зарплату с задержками. Так, из трех медиков остался один, прачки вообще нет, белье стирают санитарки.

- Больше 11 тысяч она никому не платит. В последний раз 3 декабря она заплатила людям зарплату за октябрь. Хотя по договору должна каждый месяц 10 числа платить за прошлый. И некоторых, кто уволился, до сих пор не рассчитала, - говорит одна из бывших сотрудниц приюта, пожелавшая остаться анонимной.

Раньше ООО «Александра» работало в селе Веселоярск Рубцовского района. По данным администрации края, организацию оштрафовали за нарушения, после чего руководитель решила перевезти свой бизнес в другое место.

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Вши, алкоголь, дробленая пшеница

Число обитателей приюта в какое-то время превышало 80 человек, а сейчас постояльцев осталось около 60-ти. По слухам, сотрудники приюта периодически выпивают. Часто людей видят пьяными прямо во время выполнения их рабочих обязанностей.

Условия содержания в приюте поначалу были неплохими, но сейчас там обитают постельные вши. Проводить санитарную обработку у хозяйки не было ни средств, ни желания из-за страха проверок, считают сотрудники заведения.

Часто бывает так, что в начале месяца, когда всем приходит пенсия, кормят хорошо, а к концу уже ничего не остается. Однажды вообще дробленую пшеницу сварили на воде и все, - рассказала на условиях анонимности одна из работниц.

Поговаривают, пенсию почти у всех обитателей приюта хозяйка забирает - многие из них недееспособны. Только единицам оставляют пару тысяч на сигареты. Кроме того, ей платят за содержание родные тех, кто там живет. И они тоже не всегда довольны тем, что происходит в «Александре».

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Проверки и долги

Проверки в приюте «Александра» идут до сих пор - в них участвуют местные органы власти, специалисты соцзащиты, прокуратура. Из всех них прокомментировать ситуацию «Комсомолке» согласился только прокурор Локтевского района Егор Зацепин:

- Нарушения там есть, хотя и не такие страшные, как он них говорят. Проверка не закончена. В любом случае, несмотря на слухи, речи о закрытии заведения пока не идет. Для этого нужно найти серьезные причины, пойти в суд с доказательствами и получить соответствующее решение.

Прокурор подчеркнул, что ведомство занимается в том числе вопросом о выплате зарплаты работникам приюта. Он призвал всех, у кого есть информация о нарушениях в ООО «Александра», сообщить об этом в районную прокуратуру.

По некоторой информации, хозяйка приюта находится в сложном финансовом положении. За долгое время работы у нее скопилась большие долги перед родственниками постояльцев. Кроме того, владелица организации должна отдать деньги за ремонт учреждения.

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Исповедь хозяйки приюта

Сама Ирина Бабушкина призналась, что действительно находится в сложном финансовом положении, из-за чего периодически задерживает зарплаты.

- Все, кто уволились, получили расчет. Сотрудники с задержкой, но получают деньги. Денег не хватает, мы экономим, на чем можем. Пенсии маленькие, не у всех они вообще есть. Кому-то мы не могли оформить пенсию длительное время. Мы изначально сильно потратились на переезд: за свой счет ремонтировали и переоборудовали здание школы, покупали унитазы, красили, белили и так далее. Сейчас вот полетел отопительный котел, опять растраты, - жалуется женщина.

По словам Ирины, проверяющие органы стараются войти в ее положение. Она в свою очередь делится с ними вариантами выхода из этой ситуации.

Мы работаем больше 12 лет. Когда-то о нас много писали в положительном ключе, показывали по телевидению. Но сейчас нам тяжело поднимать это все. У нас только 21 человек лежачие. Многое для них приходится закупать за свой счет: памперсы, питание и так далее, - говорит женщина.

Информацию о массовых пьянках работников и плохом питании в учреждении Ирина категорически отрицает, называя это сплетнями.