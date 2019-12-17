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Прокуратура запретила завышать тарифы на тепло в Белокурихе

Новости
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Краевая прокуратура оспорила через суд новые тарифы на услуги АО «Теплоцентраль Белокуриха». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Несмотря на то, что по закону о ценообразовании в сфере теплоснабжения предусмотрено ежегодное повышение тарифов на отопление, оно не должно превышать максимальный порог. Такая ситуация произошла в Белокурихе, где потребители услуг ЖКХ от компании «Теплоцентраль Белокуриха» пожаловались в прокуратуру на завышенный тариф.

Ранее, в июле 2019 года, когда произошла очередная индексация тарифов, компания установила стоимость своих услуг выше порога в 10%. В итоге прокуратура начала проверку экономической обоснованности тарифа, расчет которого проводило управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. 

Результаты расследования показали, что регулятором в составе тарифа на тепловую энергию, поставляемую АО «Теплоцентраль Белокуриха», включены затраты организации на работы и услуги, выполняемые сторонними организациями, на приобретение малоценных основных средств, на нормативную прибыль. 

Краевая прокуратура обратилась в Алтайский краевой суд с административным исковым заявлением о признании решения недействующим. В итоге суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.vtourisme.com

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