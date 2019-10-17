«Надо больше кокса»: Алтайкрайстат обнародовал показатели региональной промышленности

Алтайкрайстат подвел краткие итоги работы промышленных предприятий региона за январь-ноябрь текущего года. Общий прирост промпроизводства относительно аналогичного периода предыдущего года составил 1%.
Наибольший рост (+14%) зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых. Добыча гальки, гравия и.т.д. выросла более чем на 10%, песка – почти на 15%, соли – почти в полтора раза.
Индекс промпроизводства в Алтайском крае вырос на 1,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, сообщает крайстат.
Обрабатывающие производства дали совокупный прирост в размере 1,2%. Основными драйверами отрасли стали:
Показатели металлургического производства и металлических изделий выросли за счет того, что увеличился выпуск продукции, относящейся к стройматериалам. Спрос на нее обусловлен потребностями строительных организаций, причем, не только алтайских. Так, в 3,2 раза увеличилось производство отопительных котлов, в 2,2 и 2,4 раза выросло производство незамкнутых профилей из легированной и нержавеющей стали, соответственно. Почти на четверть (+24%) выросло производство железных дверей.
Что касается производства кожи и изделий из нее, то здесь рост показателя обусловило увеличение производства обуви с верхом из текстиля в 1,7 раз. Однако, объем выпуска таких изделий чрезвычайно мал – выпуск даже небольшой их партии способен на порядок изменить показатель производства подобной продукции. Поэтому, говорить о каких-то трендах развития этой отрасли пока преждевременно.
Прогноз представил министр экономического развития Павел Дитятев
Традиционно, падение показателей зафиксировано в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Выпуск практически всех видов подобной продукции сократился на 40-70%. Исключение составляют лишь некоторые приборы для контроля физических величин, производство которых выросло вдвое. Впрочем, здесь, также как и в сфере обуви, вряд ли имеет место сколько-нибудь существенный объем производства в абсолютных цифрах.
Существенно снизилось производство одежды – на 16,1%. Изделий из текстиля и шерсти выпущено на 22-30% меньше. Увеличился лишь выпуск чулочно-носочных изделий. Скорее всего, это – сезонное колебание, связанное с наступлением холодов.
Падение показателей производства одежды связано с деятельностью Барнаульского текстильного комбината (БТК). Едва открывшись, предприятие обзавелось крупными заказами, в том числе, от Минобороны РФ. Их выполнение привело к взрывному росту показателей производства. Сейчас эти показатели возвращаются к обычному состоянию, типичному для региона.
Ожидаемо снизилось также производство кокса и нефтепродуктов – на 15,2%. В начале октября действующий на тот момент министр экономразвития Алтайского края Павел Дитятев отмечал направления, в которых фиксируется отрицательная динамика. В их числе чиновник упоминал и производство кокса. Дитятев уточнил, что исправление ситуации ожидается по завершении ремонтов на головном предприятии группы НЛМК, в которую входит «Алтай-Кокс».
Вероятно, это связано с переездом в Москву