«Надо больше кокса»: Алтайкрайстат обнародовал показатели региональной промышленности

Новости 17.12.2019 16:10 188

Алтайкрайстат подвел краткие итоги работы промышленных предприятий региона за январь-ноябрь текущего года. Общий прирост промпроизводства относительно аналогичного периода предыдущего года составил 1%.

Наибольший рост (+14%) зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых. Добыча гальки, гравия и.т.д. выросла более чем на 10%, песка – почти на 15%, соли – почти в полтора раза.

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Что еще растет на Алтае

Обрабатывающие производства дали совокупный прирост в размере 1,2%. Основными драйверами отрасли стали:

Металлургия – рост на 61,1%;

Кожа и изделия из нее – рост на 46,4%;

Металлические изделия – рост на 20,1%.

Металлургия

Показатели металлургического производства и металлических изделий выросли за счет того, что увеличился выпуск продукции, относящейся к стройматериалам. Спрос на нее обусловлен потребностями строительных организаций, причем, не только алтайских. Так, в 3,2 раза увеличилось производство отопительных котлов, в 2,2 и 2,4 раза выросло производство незамкнутых профилей из легированной и нержавеющей стали, соответственно. Почти на четверть (+24%) выросло производство железных дверей.

Кожаные изделия

Что касается производства кожи и изделий из нее, то здесь рост показателя обусловило увеличение производства обуви с верхом из текстиля в 1,7 раз. Однако, объем выпуска таких изделий чрезвычайно мал – выпуск даже небольшой их партии способен на порядок изменить показатель производства подобной продукции. Поэтому, говорить о каких-то трендах развития этой отрасли пока преждевременно.

Полностью кожаная обувь, как правило, производится заключенными, объем выпуска зависит от планов ФСИН. Ее производство сократилось на 5,4%.

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«Проседающие» отрасли алтайской промышленности

Электроника

Традиционно, падение показателей зафиксировано в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Выпуск практически всех видов подобной продукции сократился на 40-70%. Исключение составляют лишь некоторые приборы для контроля физических величин, производство которых выросло вдвое. Впрочем, здесь, также как и в сфере обуви, вряд ли имеет место сколько-нибудь существенный объем производства в абсолютных цифрах.

Практически единственным заказчиком контрольно-измерительных приборов выступает Минобороны.

Одежда

Существенно снизилось производство одежды – на 16,1%. Изделий из текстиля и шерсти выпущено на 22-30% меньше. Увеличился лишь выпуск чулочно-носочных изделий. Скорее всего, это – сезонное колебание, связанное с наступлением холодов.

Падение показателей производства одежды связано с деятельностью Барнаульского текстильного комбината (БТК). Едва открывшись, предприятие обзавелось крупными заказами, в том числе, от Минобороны РФ. Их выполнение привело к взрывному росту показателей производства. Сейчас эти показатели возвращаются к обычному состоянию, типичному для региона.

На Алтае стало меньше кокса

Ожидаемо снизилось также производство кокса и нефтепродуктов – на 15,2%. В начале октября действующий на тот момент министр экономразвития Алтайского края Павел Дитятев отмечал направления, в которых фиксируется отрицательная динамика. В их числе чиновник упоминал и производство кокса. Дитятев уточнил, что исправление ситуации ожидается по завершении ремонтов на головном предприятии группы НЛМК, в которую входит «Алтай-Кокс».

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Тем временем, в Алтайском крае стартовала работа комиссии Росстата, которая проверит полноту и достоверность статистической информации в сфере строительства, инвестиций и ЖКХ. Комиссия проведёт соответствующие проверки и организует совещания с обсуждением имеющихся вопросов и проблем, как с руководством Алтайкрайстата, так и с представителями краевой власти, органов местного самоуправления. Комиссия будет работать в регионе с 16 по 19 декабря.