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На Алтае ввели в строй сразу две новые солнечные электростанции

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В Республике Алтай ввели в эксплуатацию  две солнечные электростанции. Соответствующие проекты начали отпуск электроэнергии в сеть с  декабря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Речь идет об второй очереди Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт – крупнейшая солнечная электростанция в Сибири.

Группа компаний  «Хевел», выступающая инвестором проекта, ранее построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт, станции в Усть-Кане и Онгудае также по 5 МВт каждая, Майминскую станцию мощностью 25 МВт и также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.

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«В январе 2020 года отпуск электроэнергии в сеть начнет Чемальская СЭС мощностью 10 МВт. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе в 2020 году достигнет 120 МВт», - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций составит около 154 млн кВт*ч. Это позволит обеспечить за счет солнечной электроэнергии более 30% потребления региона. Ввод в эксплуатацию новых солнечных электростанций повысит надежность электроснабжения районов и снизит потери при передаче электроэнергии без увеличения тарифной нагрузки на жителей Горного Алтая.

Автор: Политсиб.ру

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