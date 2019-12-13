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СК проводит проверку после гибели семьи при пожаре на Алтае

Новости
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Следователи в Алтайском крае проводят доследственную проверку по факту халатности должностных лиц Завьяловского района, передает региональный Следком.

Как отметили в ведомстве, днем 13 декабря 2019 года в селе Глубокое Завьяловского района произошло возгорание частного дома.  В результате трагедии погибла семья с четырьмя детьми в возрасте от полугода до 9 лет. По данному факту расследуется уголовное дело.

По предварительной информации, несмотря на наличие фактов употребления родителями погибших детей спиртного и постановки семьи на учет, органами системы профилактики Завьяловского района не были в полной мере организованы мероприятия, направленные на изъятие детей.

Семья из шести человек погибла на пожаре в Завьяловском районе, возбуждено уголовное дело (обновлено)

Семья из шести человек погибла на пожаре в Завьяловском районе, возбуждено уголовное дело (обновлено)

Новости

Среди погибших четверо - дети

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«Следственными органами СК по краю зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за условиями проживания несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится на сайте ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева добавила, что уголовное дело для предварительного следствия передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Автор: Политсиб.ру

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