Глава алтайского Минсельхоза рассказал, как изменились цены на зерно в регионе

Новости 17.12.2019 15:45 162

Цена на зерно в Алтайском крае в 2019 году сложилась на благоприятном уровне. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев, пишет «Интерфакс-Сибирь».

«Безусловно, ценовая ситуация на сырье сейчас складывается удачно. Почти по всем сельхозкультурам отмечен рост цен. Особо важным фактором в этом сезоне стало высокое качество зерна. Если в предыдущие годы в Сибири цены были значительно ниже, чем в европейской части России, то сейчас они практически одинаковы», - заявил Чеботаев.

Министр отметил, что пшеница III класса на данный момент стоит в среднем 11,2 тысяч рублей с НДС за тонну. В прошлом году на эту дату аграрии края могли выручить 9,8 тысяч рублей за тонну. Прилично подорожала рожь - до 10,25 тысяч рублей с прошлогодних 6,5 тысяч рублей тонна, горох - до 9,5 тысяч с 7,7 тысяч, овес - до 7,5 тысяч с 5,3 тысяч.

«Что касается масличных культур, то рапс сейчас стоит около 24 тысяч рублей тонна, годом ранее цена на эту же дату не достигала 19 тысяч рублей. Лен масличный подорожал с 19,5 тысяч до 25,5 тысяч рублей», - отметил он.

Причиной такого роста, по словам министра, стал неурожай в соседнем Казахстане.

«Неурожай в Казахстане стал определяющим при формировании закупочных цен на зерновые в Алтайском крае, особенно это коснулось приграничных районов. В крае за сезон из-за засухи пострадали 15 районов, но в Казахстане засуха поразила еще больше территорий. В итоге соседнее государство закупает зерно у нас. Как сообщает Россельхознадзор, объемы экспорта из края в соседнюю республику уже втрое превышают уровень всего прошлого года», - подытожил Чеботаев.