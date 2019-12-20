Заявки подали. Что дальше? Чем займется конкурсная комиссия перед выборами мэра Барнаула

Новости 20.12.2019 7:10 1576

В четверг, 19 декабря, завершился прием документов от кандидатов на пост сити-менеджера Барнаула. Всего на конкурс выдвинулись девять кандидатов. Об этом «Политсибру» сообщил секретарь конкурсной комиссии и депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Следующим этапом, по словам Струченко, будет работа комиссии по подтверждению информации, которую кандидаты предоставили о себе. Речь идет о проверке образования, судимости, наличия гражданства другого государства и т.д.

«Для этого делаются официальные запросы в соответствующие органы и ведомства. Если речь идет о проверке диплома кандидата, то запрос направляется в учебное заведение, которое выдало документ об образовании, в случае проверки гражданства другой страны, делается запрос в миграционную службу», - объяснил он.

После того, как на каждого кандидата из всех ведомств придут положенные документы, состоится финальное заседание комиссии (запланировано на 6 февраля). Допущенные кандидаты будут обязаны озвучить свою программу развития Барнаула и ответить на возникшие вопросы. Мероприятие пройдет в формате собеседования.

После этого состоится голосование, где депутаты БГД (40 человек) выберут градоначальника простым большинством голосов. В составе Гордумы - 31 депутат от «Единой России», и по три человека от ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.

Голосование состоится 14 февраля. Чтобы конкурс был признан состоявшимся комиссия должна рекомендовать не менее двух кандидатов.

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Кстати, конкурсная комиссия состоит из пяти депутатов БГД и из пяти представителей губернатора Алтайского края. Председателем комиссии назначен министр промышленности и энергетики региона Александр Климин. Зампредседателя стала председатель БГД Галина Буевич, секретарем - Сергей Струченко.

В комиссии, кроме Струченко и Буевич, БГД представляют руководитель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, глава комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер и руководитель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов. Все единороссы.

Со стороны главы региона в комиссию включены министр транспорта Александр Дементьев, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Альберт Лунев, глава департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин и замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

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Документы в конкурсную комиссию подали: