«Селф» и Сбербанк договорились о проектном финансировании целого ЖК

Новости 17.12.2019 14:10 352

Накануне в Барнауле состоялась церемония подписания первого в Алтайском крае соглашения между застройщиком и банком о проектном финансировании не единичного дома, а целого жилого квартала.

Соглашение подписано представителями Алтайского отделения ПАО Сбербанк (Антон Милютин) и ООО «Профресурс», входящего в группу компаний «Селф» (Нодар Шония). Речь идет о строительстве ЖК «Норд», в котором будет 16 многоквартирных домов высотой 9-18 этажей, просторные озелененные придомовые территории и социальные объекты.

«Общий объем жилья составляет 125 тысяч кв. м, около 5 тысяч кв. м – это административно-торговые помещения. Проект планируется вводить в эксплуатацию в три этапа. На первом будет введено пять домов <…> Стоимость квадратного метра мы определили на сегодняшний день от 39 до 47 тысяч рублей», – рассказал Нодар Шония.

Кроме того, в ЖК «Норд» тщательно проработан вопрос транспортной инфраструктуры: здесь планируется устройство функциональных тротуаров, широких проездов и многоуровневых автомобильных парковок. Также в квартале расположатся: школа на 550 учеников, детский сад, который сможет принять более 200 детей, и поликлиника.

Управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин пояснил, что финансирование планируется в несколько этапов – синхронно со строительством.

«С учетом использования в данном проекте средневзвешенной ставки, которая определяется наличием средств на счетах эскроу, ставка может колебаться от 11-12% до минимальных значений. Мы стремимся сделать так, чтобы нагрузка на застройщика была оптимальной», – рассказал управляющий.

В настоящее время на площадке уже ведутся общестроительные работы, идет разработка котлована, забиваются сваи. Вырубать деревья или сносить какие-либо постройки для создания ЖК не потребовалось. Детский сад будет располагаться на территории самого жилого комплекса, а школа и поликлиника – в границах квартала. Тендеры на их строительство пока не объявлены, однако предполагается, что объекты будут возведены вместе с прочими строениями квартала – до конца 2023 года.