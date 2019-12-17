«Барнаульский Водоканал» подвел итоги года и поделился планами на будущее

Новости 17.12.2019 13:20 117

Руководство ГК «Росводоканал» в Барнауле подвело итоги года, в котором отметили продолжающуюся тенденцию по снижению коммунальных аварий в краевой столице. Данные статистики привел генеральный директор компании Дмитрий Масловский.

Он отметил, что год стал, своего рода юбилейным для ресурсовиков, так как 100 лет назад, в 1919 году в Барнауле был запущен первый водопровод.

«Мы встречались со СМИ в феврале текущего года. Поводом стали несколько коммунальных аварий по линии «Водоканала». Тогда мы дали понять, что нет какого-то скачка числа порывов, о котором многие ошибочно говорили. Данные статистики подобных домыслов не подтверждают», - объяснил Масловский.

По его словам, на короткой дистанции отмечается причины аварий именно из-за погодных, либо климатических факторов. Данные обо всех авариях прямо говорят, что чаще всего они происходили именно в период низких температур. Это как раз конец января – начало февраля 2019 года. После пиковых минусовых температур тенденция аварийности сошла «на нет». Если говорить о результатах на конец года, то можно предполагать, о ежегодном снижении числа аварий.

«Можно предположить, что число порывов у нас продолжит снижаться. Причиной тому глобальная модернизация оборудования. У нас выросла протяженность сетей, обновлены насосные станции, установлены новые регуляторы давления на сетях. На сегодняшний день инженерный потенциал мы исчерпали. Для дальнейшего снижения аварийности нам необходимо продолжать перекладывать сети», - отметил гендиректор «Водоканала».

Что касается достижений, то в компании отметили заметное сокращение времени отключения из-за аварий. Если в 2016 году это было 16 часов, то сейчас - 9 часов.

«Мы прекрасно понимаем, что людям не важно, сколько у нас было аварий, для них главное – чтобы воду из-за этого отключали не на длительный срок».

Также, на протяжении года велись масштабные работы по модернизации собственного оборудования. Компания работает по двум программам, по которым направляются деньги – это инвестиционная (более глубокие работы) и производственная программы (текущие ремонты). Изначально на ремонтные работы было выделено 569 млн рублей, однако после ряда аварий и последующего совещания с краевой и городской властью, «Водоканал» смог привлечь еще 71 млн рублей. Итого в 2019 году было освоено 640 млн рублей.

«Это гораздо больше, чем в предыдущие годы. В будущем году мы больший упор сделаем на сети. Будет переложено 14 км сетей, порядка 10 км из них водопроводные и 4 км канализационных сетей», - рассказал Дмитрий Масловский.

В 2019 году к водоснабжению был подключен детский сад в селе Власихе. Проведена работа по подключению «квартала 2033», что мы и сделали с опережением графика. В инвестпрограмме он был органичен сроками, но городские власти решили, что работы там нужно закончить раньше. Большие работы были проделаны на пересечении Ленина-Чкалова. Этот тот пример, отмечают в компании, который показал, как работы могут синхронизироваться с дорожными службами. Коммунальщики провели ремонт на сетях, после чего дорожники сделали новое дорожное покрытие по программе БКАД.