Алтайские специалисты обнаружили вредителя в крупной партии киви

Новости 19.12.2019 9:05 443

Накануне специалистами отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно – производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в партии киви свежего происхождение Китай) общим весом 34,2144 т, обнаружен карантинный объект - тутовая щитовка.

Рацион тутовой щитовки не ограничен определенным видом растения. Она встречается на деревьях, кустарнике, овощах. Вредитель принадлежит к отряду полужесткокрылых, семейству щитовок. Ротовой аппарат насекомого сосущего типа. Взрослые особи располагаются на деревьях особым образом, на верхних ветках и молодых побегах селятся самки. Самцы обитают внизу. При максимальном заражении растения ствол покрывается как будто белым налетом, это плотно расположенные щитки.

В процессе питания вредитель не только отбирает у растения питательные вещества, но выделяет токсичные ферменты. Насекомые поселяются большими колониями. Они оккупируют молодые побеги, плоды и листья. Среди признаков заражения:

Без достаточного питания на деревьях трескается кора, побеги искривляются, часто засыхают и гибнут.

На листьях образуются желтые пятна из-за нарушения фотосинтеза. Наблюдается их опадание.

Усыхают верхушки саженцев.

Многоядность и высокая плодовитость самок способствует быстрому распространению вредителей на новых территориях.