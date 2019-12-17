Плюс 25 млн рублей. Бюджет Бийска на 2020 год принят с поправками эсеров

Новости 17.12.2019 13:45 222

Депутаты Бийской городской Думы от «Справедливой России» проголосовали за принятия закона о бюджете во втором чтении. Главный финансовый документ города был принят на заседании БГД в понедельник, 16 декабря.

Положительное решение эсеров стало следствием того, что все их правки в проект бюджета были учтены и приняты.

Как сказала руководитель фракции СР в Думе Бийска Елена Речкова, перед вторым чтением депутаты-эсеры внесли ряд поправок, касавшихся увеличения расходов на социальную сферу. В основном речь идет об оказании услуг социального такси и обеспечении создания спортивных объектов в городе.

В итоге, благодаря предложениям справороссов в Муниципальную программу «Доступная среда» (социальное такси) был дополнен перечень людей с ограниченными возможностями, в частности, больные с гемодиализом и увеличены расходы по оказанию услуг социального такси на сумму более двух миллионов рублей. Также в проекте бюджета предусмотрены дополнительные средства на создание, организацию и обеспечение инвентарем спортивных объектов Бийска.

Что касается краевой адресной инвестпрограммы (КАИП) на 2020 год будет выделено 18 млн рублей на реконструкцию стадиона «Прогресс», на капремонт спортшколы №1 и ФОК "Пересвет" более пяти млн рублей. В общей сложности, на сумму около 25 млн рублей.

Елена Речкова говорит, что фракция СР в БГД работала над документом на протяжении трех месяцев.