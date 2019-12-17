Алтайские специалисты нашли самого опасного вредителя овощных культур

Новости 17.12.2019 15:15 80

Накануне специалистами отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» был идентифицирован западный цветочный трипс. Образец предоставлен территориальным управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений закрытого грунта. Родиной калифорнийского трипса является Северная Америка, где он распространен вдоль западной части континента от Аляски до Мексики. На европейском континенте калифорнийский трипс был обнаружен в 1983 году. В настоящее время он зарегистрирован практически во всех европейских странах. В России впервые обнаружен в начале 90-х годов.

Это очень мелкое (до 2 мм) насекомое ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Тем самым, большая часть популяции неуязвима для обычных химических обработок. Западный калифорнийский трипс – очень широкий полифаг: он питается на хлопчатнике, перце, огурце, луке, землянике, винограде, персике и других фруктовых и овощных культурах, а также на многочисленных декоративных и цветочных растениях: розах, хризантемах, герберах, цикламенах, цинерариях.