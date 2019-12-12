Родители барнаульского детсада «отвоевали» часть парковки после шумихи в СМИ

Новости 17.12.2019 12:45 291

Новые подробности появились в истории с парковкой у барнаульского детсада № 217 «Жар-Птица» на ул. Партизанской, 84. Об этом «Политсибру» сообщили родители воспитанников.

На днях ограничивающие знаки рядом с детсадом стали темой для бурного обсуждения в СМИ. Местные родители - автомобилисты остались недовольны. Как это так - они не могут остановиться рядом с садиком.

На этой территории появились знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Из-за этого родители нередко становились невольными нарушителями и получали штраф в размере 500 рублей. Власти утверждают, что парковки у детсада не предусмотрено.

В городской мэрии объяснили: - Директор вышеуказанного детсада обратился в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула с просьбой установить ограничивающие знаки. Дело в том, что накануне был сделан новый тротуар, родители некоторых воспитанников парковали свои автомобили прямо на дороге, поэтому были приняты такие меры.

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Горожане таким мерам точно не рады. Кому-то пришлось пересесть на общественный транспорт и тратить на дорогу вдвое дольше. Кто-то все-таки остановился под запрещающим знаком, и его машину эвакуировали.

Согласно последней информации, благодаря информационному ажиотажу, власти убрали один из ограничивающих парковку знаков.