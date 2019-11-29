Последний день 2019 года на Алтае станет выходным

Новости 17.12.2019 11:15 413

Работодателям рекомендовано сделать 31 декабря 2019 года выходным днем. Такой совет дали власти Республики Алтай, о чем сообщает пресс-служба региона со ссылкой на губернатора Олега Хорохордина.

Сообщается, что инициатива прозвучала от главы региона во время еженедельной планерке в понедельник, 16 декабря.

«Часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря», — говорится в сообщении.

Что касается Алтайского края, то такого расклада не предвидится. Об этом сказал глава края Виктор Томенко во время своего ежегодного интервью региональным СМИ. Он отметил, что запрос в регионе со стороны населения отсутствует.

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«Традиционно так сложилось, что последний день года предпраздничный, как правило, сокращенный. Люди приходят на работу в хорошем настроении и доделывают дела, не оставляя перед длинными праздниками серьезных вопросов. Работа в этот день обдумывается людьми заранее: кто отгул возьмет, кто день к отпуску, кто-то придет делать легкую работу, не садясь за стратегические планы развития. Поэтому это привычное дело, 31 – рабочий день, с коллегами встретились, поздравили друг друга с праздниками. Все мы давно, с первого января, знали, что предновогодний день будет рабочим. Если бы хотелось что-то изменить, то надо было заводить разговор об этом в начале года, а не на последней неделе. У других регионов, может быть, есть какие-то особенности, для кого-то это политический шаг. Я не вижу необходимости делать 31 декабря выходным днем, ломать порядок вещей», - сказал Виктор Томенко.

Между тем, через несколько дней после этих слов, главы Удмуртии и Воронежской области приняли решение о рабочей субботе, 28 декабря и выходном дне 31 декабря. До них такие решения приняли во Владимирской, Свердловской, Ленинградской, Томской и Кировской областях, а также Республиках Крым, Хакасия и других.

В конце ноября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Они объясняли инициативу тем, что в этот день все равно сотрудники выполняют свои обязанности не в полной мере и готовятся к Новому году.