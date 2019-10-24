Депутат АКЗС выиграл суд у барнаульской мэрии, отстояв здание со «Сквородовной» и апарт-отелем

Новости 17.12.2019 10:25 811

Арбитражный суд Алтайского края занял сторону депутата АКЗС Владимира Семенова в споре с администрацией Барнаула. Предприниматель доказывал право собственности на четырехэтажное здание в центре города по адресу: улица Чкалова, 66.

Пока на сайте суда размещена только резолютивная часть. Согласно материалам дела, третьими лицами были привлечены управление Росреестра, городской комитет по строительству, «Барнаульский водоканал», «Барнаульская строительная компания» и «Барнаульская сетевая компания». Судя по документам, здание на Чкалова было введено в эксплуатацию в 2015 году. Затем внутри произошла перепланировка, в результате изменилась площадь здания.

Дело рассматривалось на протяжении полугода, решение судья Анна Винникова вынесла в конце прошлой недели. Этому предшествовало проведение нескольких экспертиз, результаты которых, очевидно, и сыграли в пользу Владимира Семенова.

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Спор касался здания, расположенного почти на углу Ленина - Чкалова. Его площадь составляет 573,1 кв. м. Здесь расположены блинная, апарт-отель, студия загара и красоты, квартирное бюро. Мэрия, которая выступила ответчиком по данному делу, полагала, что Семенов не имеет возможности узаконить права на объект недвижимости. Фактически речь шла о признании права собственности после проведенной дополнительной реконструкции.

В администрации города полагали, что «получение разрешительной документации после окончания строительства объекта не свидетельствует о добросовестности поведения лица». Таким образом чиновники посчитали действия Семенова самовольным строительством.

По версии мэрии, истец не предпринял мер для узаконения постройки и получения разрешительной документации до начала реконструкции. Кроме того, участок, на котором стоит дом, по данным публичной кадастровой карты, находится в охранной зоне инженерных коммуникаций. В ней по закону запрещается строительство, капремонт, реконструкция или снос зданий.

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Получить оперативный комментарий Владимира Семенова относительно исхода дела не удалось. Мэрия пообещала ответить позднее. Кстати, у горадминистрации есть месяц, чтобы обжаловать вынесенное решение в следующей – апелляционной инстанции.