Мусорная госкомпания нашла 20 регоператоров-аутсайдеров

Новости 17.12.2019 11:40 160

20 региональных операторов (около 10% от общего числа) в 17 регионах страны могут прекратить вывоз бытового мусора. Это в том числе связано с ошибками в тарифных решениях и «низкой платежной дисциплиной», пишет РБК.

Директор департамента взаимодействия с регионами и региональными операторами «Российского экологического оператора» (РЭО) Андрей Лаптев рассказал, что по итогам 2019 года 20 региональных операторов находятся в зоне риска с предоставлением услуги по вывозу бытового мусора (твердых коммунальных отходов, ТКО).

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Он обратил внимание на то, что 20 операторов работают в 17 регионах страны. В ноябре занимавший пост главы РЭО Денис Буцаев отметил, что в России «200 с лишним» региональных операторов, и в зоне риска находятся около 10% из них.

Добавим, среди причин такой ситуации госкомпания называет ошибки в тарифных решениях и нормативах накопления мусора, «низкую платежную дисциплину», а также несоответствие фактического образования ТКО объему, предусмотренному региональной территориальной схемой («карта мусора» с объектами образования отходов и логистическими путями).

Между тем, в РЭО также назвали 10 субъектов с «лучшими практиками» по вывозу бытового мусора. Это Московская, Тюменская, Липецкая, Мурманская, Ярославская, Брянская, Саратовская, Белгородская области, республики Татарстан и Удмуртия.

Кстати, одна из главных проблем при реализации мусорной реформы — уровень неплатежей за вывоз мусора. Среди населения он составляет 20–35%, среди юрлиц — 65–70%.