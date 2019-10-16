Глава алтайского Минспорта подвел итоги года

Новости 17.12.2019 9:55 188

Накануне министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подвел итоги федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» за 2019 год.

Перфильев сообщил, что за счет данного проекта улучшилась инфраструктура: в муниципалитеты поставлено 25 малых спортивных площадок для подготовки к выполнению норм ГТО, еще 13 придут в следующем году. В ближайшие пять лет во всех сельских районах края появятся новые спортплощадки. Такие уже созданы в Павловске и Ребрихе.

На базе спортшколы «Динамо» впервые за 15 лет заменен искусственный газон. В начале 2020 года на стадионе «Динамо» продолжится замена легкоатлетических дорожек. Хоккейная школа имени Алексея Черепанова в Барнауле получила спортивное оборудование стоимостью 25 миллионов рублей.

«Слабо, плохо, хорошо или так держать»: Виктор Томенко жестко раскритиковал доклад министра спорта Новости 16.10.2019 15:15 Глава Алтайского края подверг жесткой критике доклад министра спорта Алексея Перфильева о планах развития массового спорта 5424

Министр отметил, что Алтайский край может претендовать на выделение дополнительных федеральных средств на строительство новых спортобъектов, а также озвучил планы на будущее.

«В Бийске будет построена ледовая арена стоимостью 250 миллионов рублей. Сроки строительства: 2021 - 2022 годы. У нас есть два года, чтобы этот объект построить, в 2023 году арена должна встретить юных хоккеистов. Еще одна позиция - физкультурно-оздоровительный комплекс. В Барнауле их будет два. Один - для игровых видов спорта, второй - центр единоборств. У нас есть возможность построить объекты за 2021 - 2022 годы и открыть их в 2023 году. Все объекты будут с инфраструктурой и элементами благоустройства», - рассказал Перфильев.

Всего на реализацию проекта «Спорт - норма жизни» в 2019 - 2024 годах из федерального бюджета Алтайскому краю будет выделено более 1 млрд рублей.