Аптеки «Эвалар» впервые вошли в топ-5 эффективных сетей

Новости 17.12.2019 10:50 151

Аптечная сеть «Эвалар» поднялась в рейтинге эффективных сетей с восьмого на пятое место. Об этом свидетельствует рейтинг RNC за 3 квартала 2019 года.

Рейтинг топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1-3 кварталов текущего года показал, что сеть аптек «Эвалар» сильно увеличила свою эффективность.

В расчетах аналитического агентства RNC учитывался валовый оборот аптек в расчете на торговую площадь и одного сотрудника аптеки.

Исполнительный директор сети Светлана Кошелева связывает рост показателей сети, включая увеличение количества чеков на одну аптеку (с 49 тысяч до 51 тысячи) с рядом факторов:

«Драйвером роста в нашем случае стало увеличение продаж продукции «Эвалар», включая новые формы - ее доля в обороте аптек превысила 20%. Высокая лояльность к бренду позволяет нам расширять клиентскую базу аптек и эффективно работать с допродажами», - говорит она.

Также, по словам Кошелевой, в этом году компания сделала ставку на обучение персонала – ввела аттестацию сотрудников, запустила обучающий портал для сотрудников сети, а кроме того, последовательно ведет подготовку своих специалистов на базе Кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН.

«Также мы повысили эффективность управления маркетинговыми контрактами с производителями», - подытожила Кошелева