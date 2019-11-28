Финишная прямая: депутаты поставят точку в вопросе будущей застройки Барнаула

Новости 17.12.2019 7:10 770

Вопрос утверждения новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула будет рассмотрен городской думой на заседании 25 декабря. Об этом стало известно из опубликованной накануне на сайте БГД повестки предстоящего мероприятия.

Тернистый путь барнаульского планирования

Проект ПЗЗ формировался с трудом. Бурные дискуссии по его поводу не утихали на протяжении всего процесса разработки. Компромиссный вариант, который устроил бы и горожан, и застройщиков, и местные власти, не мог появиться по определению в силу многочисленных разногласий.

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Доработки «на ходу»

Многие сходятся во мнении, что документ до сих пор сырой и требует доработки. Так, 11 декабря на встрече председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрия Аристова с представителями строительной отрасли было принято решение о создании рабочей группы из строителей, архитекторов, представителей профильного комитета администрации города, общественности по внесению в ПЗЗ необходимых уточнений. Возможность вносить их в документ предусмотрена законодательством и длится не более трех месяцев.

Прямо как Генплан

Напомним, что ранее с таким же трудом принимался Генплан города, который признали сырым, однако в конце концов приняли, чтобы не "тормозить" развитие Барнаула. Его точно также планируется дополнять и корректировать «по ходу дела». При этом, разработчиков Генплана и ПЗЗ, а также местные власти, активно критиковали за затягивание сроков по принятию документа.

Интересно, что и процесс общественных обсуждений данных документов вызвал недоумение жителей – экспозиции карт, без достаточных пояснений к ним, работали исключительно в будние дни, в рабочее время. Срок обсуждений был минимален. Представителями СМИ, побывавшими на экспозициях, отмечалась крайне низкая явка горожан.

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С горем пополам

Тем не менее, общественные обсуждения признаны состоявшимися, на сайте комитета по строительству и архитектуре Барнаула опубликовано заключение комиссии по подготовке проекта ПЗЗ.

Комиссия порекомендовала учесть 13 из 58 поступивших замечаний и предложений к проекту новых ПЗЗ Барнаула. Причем некоторые – не полностью. Отдельные предложения и замечания из указанных 13-ти включали в себя несколько пунктов, не все из которых будут приняты во внимание.

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Что изменилось в новых ПЗЗ

Исторический Барнаул

Согласно новым правилам, от исторического центра Барнаула останутся лишь микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина и Красноармейским. Здесь разрешена общественно-деловая застройка высотой не более 4 этажей и не выше 18 м. Среди допустимых объектов могут быть как жилые дома, так и практически любые другие здания.

Комплексная застройка

В новых ПЗЗ отмечено сразу несколько территорий, подлежащих комплексной застройке. Самая ожидаемая - это огромный участок в центре, ограниченный улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, который сплошь можно застраивать 25-этажками. Здесь в настоящее время также расположен частный сектор, его уже начали точечно расселять и обновлять.

Кроме того, в зону комплексной застройки вошли: часть Потока и участок на улице Советской Армии, а на окраине города выделено сразу несколько таких кварталов.

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Почему это важно?

Генплан и ПЗЗ – важнейшие градостроительные документы, надолго определяющие вектор развития Барнаула.

Генплан рассчитан на 2020-2036 годы, его окончательно одобрили в конце минувшего лета. Он определяет стратегию развития Барнаула и концепцию освоения территорий. ПЗЗ утверждают разрешенные параметры для возведения объектов на данных участках. Срок действия документа варьируется от 5 до 7 лет.