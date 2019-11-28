Финишная прямая: депутаты поставят точку в вопросе будущей застройки Барнаула

Вопрос утверждения новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула будет рассмотрен городской думой на заседании 25 декабря. Об этом стало известно из опубликованной накануне на сайте БГД повестки предстоящего мероприятия.
Проект ПЗЗ формировался с трудом. Бурные дискуссии по его поводу не утихали на протяжении всего процесса разработки. Компромиссный вариант, который устроил бы и горожан, и застройщиков, и местные власти, не мог появиться по определению в силу многочисленных разногласий.
Итоговый документ примет гордума
Многие сходятся во мнении, что документ до сих пор сырой и требует доработки. Так, 11 декабря на встрече председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрия Аристова с представителями строительной отрасли было принято решение о создании рабочей группы из строителей, архитекторов, представителей профильного комитета администрации города, общественности по внесению в ПЗЗ необходимых уточнений. Возможность вносить их в документ предусмотрена законодательством и длится не более трех месяцев.
Напомним, что ранее с таким же трудом принимался Генплан города, который признали сырым, однако в конце концов приняли, чтобы не "тормозить" развитие Барнаула. Его точно также планируется дополнять и корректировать «по ходу дела». При этом, разработчиков Генплана и ПЗЗ, а также местные власти, активно критиковали за затягивание сроков по принятию документа.
Интересно, что и процесс общественных обсуждений данных документов вызвал недоумение жителей – экспозиции карт, без достаточных пояснений к ним, работали исключительно в будние дни, в рабочее время. Срок обсуждений был минимален. Представителями СМИ, побывавшими на экспозициях, отмечалась крайне низкая явка горожан.
Ознакомиться с документами и картами можно до конца ноября
Тем не менее, общественные обсуждения признаны состоявшимися, на сайте комитета по строительству и архитектуре Барнаула опубликовано заключение комиссии по подготовке проекта ПЗЗ.
Комиссия порекомендовала учесть 13 из 58 поступивших замечаний и предложений к проекту новых ПЗЗ Барнаула. Причем некоторые – не полностью. Отдельные предложения и замечания из указанных 13-ти включали в себя несколько пунктов, не все из которых будут приняты во внимание.
Заседание комиссии по доработке проекта Правил землепользования и застройки прошло 29 ноября в администрации Барнаула
Согласно новым правилам, от исторического центра Барнаула останутся лишь микрорайоны, ограниченные улицами Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектами Ленина и Красноармейским. Здесь разрешена общественно-деловая застройка высотой не более 4 этажей и не выше 18 м. Среди допустимых объектов могут быть как жилые дома, так и практически любые другие здания.
В новых ПЗЗ отмечено сразу несколько территорий, подлежащих комплексной застройке. Самая ожидаемая - это огромный участок в центре, ограниченный улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, который сплошь можно застраивать 25-этажками. Здесь в настоящее время также расположен частный сектор, его уже начали точечно расселять и обновлять.
Кроме того, в зону комплексной застройки вошли: часть Потока и участок на улице Советской Армии, а на окраине города выделено сразу несколько таких кварталов.
Что изменилось на этих территориях
Генплан и ПЗЗ – важнейшие градостроительные документы, надолго определяющие вектор развития Барнаула.
Генплан рассчитан на 2020-2036 годы, его окончательно одобрили в конце минувшего лета. Он определяет стратегию развития Барнаула и концепцию освоения территорий. ПЗЗ утверждают разрешенные параметры для возведения объектов на данных участках. Срок действия документа варьируется от 5 до 7 лет.