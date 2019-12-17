Алтайский губернатор заставил чиновников выйти в соцсети

Новости 17.12.2019 8:15 4064

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин дал поручение кабинету региональных министров, своим замам и главам районов завести аккаунты в социальных сетях. В них они должны подробно рассказывать о своей работе и давать обратную связь местным жителям. Об этом сообщает портал «Новости Алтая».

Глава региона дал понять, что все министерства, комитеты и администрации должны иметь сайты и официальные аккаунты в социальных сетях. Все ответственные лица обязаны завести персональные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

«В социальных сетях от жителей поступает огромное число обращений, касающихся самых разных тем от уборки снега до вопросов образования и здравоохранения. Будет правильно, если у жителей появится возможность получать ответы на вопросы непосредственно от руководителей», – сказал Хорохордин.

Эксперты и политологи считают, что в современной России общение власти с населением в социальных сетях делает ее более открытой и доступной, что позволяет иметь открытый канал связи с жителями и быть в курсе всех проблем.