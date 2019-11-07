Виктор Томенко и правительство края исполнят новогодние желания детей

Новости 17.12.2019 7:40 280

В понедельник, 16 декабря, в Алтайском крае дан старт всероссийской акции «Елка желаний». Первыми присоединились к ней губернатор Виктор Томенко и члены регионального правительства, сообщает официальный сайт края.

После оперативного совещания они сняли шары с елки, установленной в здании правительства, на которых были прикреплены открытки с желаниями детей, нуждающихся в помощи. Губернатор отметил, что такая традиция идет в стране уже не первый год и заверил о постоянном участии в ней всего состава правительства.

«Помочь воплотить мечты наших маленьких сограждан мы можем и, я думаю, должны. Это вполне исполнимые желания. Конечно, все они исполняются за счет собственных средств, это не подразумевает использование служебного положения», - рассказал Томенко.

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Ему досталось желание девочки из Тальменского района Татьяны Терешиной. Она попросила теплую зимнюю куртку. Также глава региона купит планшет барнаульцу Савелию Гущенко.

Среди детских желаний, которые исполнят в рамках акции, - развивающие книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, цифровая техника и др. Некоторые желания оказались достаточно оригинальными. Например, Маргарита Гулева из Красногорского района мечтает один день поработать в полиции и спеть для работников органов правопорядка, а жительница Мамонтовского района Мария Николаева хочет посетить Барнаульский зоопарк вместе с его директором, депутатом АКЗС Сергеем Писаревым.

Напомним, что в прошлом году Виктор Томенко посетил «Елку желаний» в Кремле, где ему предложили выбрать одну из пяти открыток от жителей Алтайского края и исполнить желание. Глава региона тогда решил взять все пять.

Среди желаний прошлого года были скутер для инвалидов, спальная система для больных ДЦП, запись сказок для слепых детей и другое. Также Томенко исполнил желание 17-летней Вероники, которая попросила главу края о поездке в Санкт-Петербург.

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Акцию «Елка желаний» проводят в рамках федерального проекта «Мечтай со мной», входящего в платформу «Россия - страна возможностей». В 2018 - 2019 годах в рамках акции в Российской Федерации исполнено 450 заветных желаний детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пожилых с состоянием здоровья, угрожающим жизни.