Рекламу «Магис-Спорта» в Барнауле снова сочли оскорбительной

Новости 16.12.2019 19:00 370

Прославившийся скандальной рекламой фитнес-клуб «Магис-Спорт» выпустил очередной плакат, возмутивший журналистку Анастасию Красильникову, раскритиковавшую постер в своем Telegam-канале. Об этом пишет «МК на Алтае».

На плакате женщина вылезает из костюма свиньи. Слоган: «Оставь все лишнее в старом году».

Красильникова обвинила фитнес-клуб в дискриминации людей с избыточным весом –фэтшейминге.

«Мы вас поняли правильно: вы считаете нехудых женщин свиньями. Мне не очень понятно, на что рассчитывает фитнес-клуб, транслируя такой посыл. Я обычно стараюсь не использовать громких слов, но эта реклама — позор для ее авторов и оскорбление для ее потребителей», – считает Анастасия.

Это не первая реклама «Магис-Спорта», возмутившая общественность. В 2016 году алтайское УФАС проверяло один из плакатов и не сочло его оскорбительным. Через два года фитнес-клуб выпустил плакат, на котором изображена полная женщина. Слоган: «Первое место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику!».