Член РАН одобрил строительство водовода из Сибири в Узбекистан

Новости 16.12.2019 18:20 323

Замдиректора российского Института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов уверен, что проект по переброске части стока сибирских рек в Узбекистан это хорошая идея, пишет ИА REGNUM.

Предложение ранее озвучил член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов. Переброска воды из сибирских рек предполагается с помощью трубопроводов. Он уверен, что в случае реализации проекта Аральское море не возродится, но поступающая из Сибири вода может образовать в бывшей акватории моря болотистую местность. Это исключит перемещение ядовитой соли на большие территории.

Кроме того, уверен Ниязматов, строительство трубопровода поможет решить проблему постоянных паводков в Сибири, на устранение последствий которых российские власти каждый год тратят огромные средства.

По мнению Петра Завьялова, экологическая катастрофа Аральского моря давно вышла за пределы региона и нуждается в комплексном и всестороннем решении.

«Подобные проекты требуют серьезной экологической и инженерной оценки. Здравое зерно в этом есть, если учесть меняющийся в Сибири климат, избыток пресной воды и постоянные паводки и наводнения в данном регионе России. В этих условиях переброска, к примеру, нескольких процентов от стока Иртыша в Центральную Азию могла бы решить и проблему Узбекистана, и нормализовать ситуацию в РФ», - заявил Завьялов.

Ученый добавил, что прокладка такого трубопровода может обойтись в сотни млн долларов, «но это станет вполне окупаемым проектом по аналогии с газо — или нефтепроводами».

«Главное – это возобновляемый ресурс. Не понимаю, почему мы не можем продавать воду также, как это делается с газом и нефтью», - сказал член РАН.