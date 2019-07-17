Ракетный комплекс «Ярс» начал боевое дежурство на Алтае

Новости 16.12.2019 17:50 289

Состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае оснащенного мобильными «Ярсами». Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны РФ.

На сегодняшний день в составе РВСН насчитывается около 200 мобильных пусковых установок. На смену вырабатывающих гарантийный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» в боевой состав вводится ПГРК «Ярс», ставший основой группировки РВСН. В войска поставлено уже более 150 пусковых установок нового комплекса.

В текущем году в рамках госпрограммы вооружения закуплено около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» трёх ракетных полков и начать перевооружение еще одного ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард». За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.

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По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, в 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, полностью заменив ими устаревающие ракетные комплексы советского производства.