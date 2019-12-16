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Новогодние представления для школьников грозят Барнаулу недельными пробками

Новости
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С 21 по 30 декабря в Барнауле будут проходить новогодние представления для школьников. Их посмотрят учащиеся 1-4 классов. Перевозка детей на новогодние представления будет осуществляться в сопровождении экипажей ДПС. Колонны пройдут по основным магистралям города, движение может быть затруднено и на других улицах, предупреждают в мэрии.

Спектакли пройдут на пяти площадках: Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра, ДК Барнаула, а также дворцов культуры «Южный» и «Моторостроителей». Также тысячи школьников приедут на новогодние праздники в "Титов-Арену".

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Водителей просят быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к вероятным заторам на дорогах, неудобствам и по возможности выбирать пути объезда.

За пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны, либо занятие места в ней предусмотрен штраф в 1500 рублей. А за не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом предусмотрено штраф от 3000 до 5000 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.

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Автор: Политсиб.ру

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