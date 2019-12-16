Новый состав иркутского правительства будет оглашен 23 декабря

Новости 16.12.2019 16:50 73

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен 23 декабря огласить новый состав правительства региона, передает «Интерфакс-Сибирь».

«Прежнее правительство подало в отставку, сейчас все работают в ранге исполняющих обязанности. С теми, кто планирует работать далее, я побеседую - с каждым. И с ними будут заключаться госконтракты на 3 -9 месяцев. В следующий понедельник оглашу новый состав правительства», – заявил Кобзев.

Представителям правительства он порекомендовал обращать внимание на биографию новых чиновников при назначении на должности, отметив, что следует обращать внимание на тех, к кому были вопросы со стороны правоохранительных органов.

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Ранее пресс-служба иркутского правительства публиковала заявление Кобзева, в котором он подчеркивал, что смена руководителя региона не означает полную смену Правительства и его отставку.«У меня как у врио Губернатора есть право определять состав команды. Все кадровые решения по персональному составу Правительства и Аппарата Губернатора Иркутской области будут приняты до 20 декабря», – сообщил новый врио.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назначил Кобзева врио главы Иркутской области после того, как избранный губернатор Сергей Левченко подал в отставку.