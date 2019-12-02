Москва решила, в какие регионы отправится столичный мусор

Новости 16.12.2019 15:50 158

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами в Москве опубликован на сайте городской мэрии. В нем учитываются перспективы образования, накопления, обработки, утилизации и переработки мусора на ближайшие десять лет — с 2020 по 2029 год, пишет РБК.

По данным документа, в столице за 2020 год образуется 8,1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), а к 2029 году количество ТКО вырастет на 5%, до 8,5 млн тонн. Авторы прогнозируют образование почти 83 млн тонн мусора в столице России за десять лет.

Из проекта территориальной схемы следует, что большая часть московского мусора поедет в три региона. Это около 58 млн тонн. С 2022 года столичные отходы повезут на четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. т ежегодно), которые планирует построить дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест».

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Со следующего года 3,4 млн тонн будут возить в Московскую область. За десять лет будет вывезено около 34 млн тонн ТКО. В Калужскую область ежегодно будет вывозиться 1,5 млн тонн мовсковских отходов.

В 2020 году Москва намерена захоронить 666 тысяч тонн мусора во Владимирской области, а с 2021 года почти до 1 млн тонн. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн тонн московского мусора.

В территориальной схеме нет скандального проекта «Шиес» в Архангельской области. Но столичный чиновник, знакомый с процессом подготовки документа сказал, что это не означает, будто Москва отказалась от планов вывозить туда мусор. При согласовании строительства объекта, схема будет скорректирована. Пока, включение Шиеса в схему может привести к усилению общественных протестов.