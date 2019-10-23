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Власти Барнаула прояснили ситуацию с проблемным долгостроем

Новости
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В субботу, 14 декабря, сполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на площадке долгостроя по адресу Павловский тракт, 291. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Дом начали строить еще в 2014 году. Он состоит из двух блок-секций на 374 квартиры. Изначально строительство начинала АО «Барнаулкапстрой», а генподрядчиком выступила компания «СтройГАЗ», однако позднее она была объявлена банкротом. Строительство было приостановлено еще на стадии котлована.

Работы смогли возобновить только в 2017 году, когда пришел новый подрядчик ООО «Сибресурс». На сегодняшний день, дом готов на 89%. Основные строительные работы завершены.

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Вячеслав Франк отметил, что совещание организовано для ознакомления с текущей ситуацией по строительству дома и добавил, что подробно ситуация с долгостроем будет разобрана во вторник, 17 декабря.

«Сейчас застройщик намерен  ввести первую блок-секцию в декабре 2019 года, вторую в феврале 2020 года. Исходя из сегодняшней ситуации эти сроки мною ставятся под сомнение. На заседании рабочей группы мы рассмотрим проблемы, с которым сегодня сталкивается застройщик. Один из наиболее остро стоящих вопросов - это подача тепла, и я считаю, нам удастся ее оперативно решить. Разрыв финансирования строительства сегодня составляет около 20 млн рублей, сделаем все возможное чтобы и этот вопрос снять», - сказал первый заместитель главы администрации города. - Подчеркну, что данный объект находится на постоянном контроле администрации города и краевого правительства. Будущие жильцы, должны быть спокойны, дом будет достроен в ближайшее время».

Генеральный директор АО «Барнаулкапстрой» Александр Канаков пояснил, что генподрядчик и Барнаулкапстрой делают все возможное для скорейшего завершения строительных работ и минимизации нарушения прав дольщиков.

Директор ООО «Сибресурс» Александр Емельянов сказал, что внутренние работы ведутся уже в первом блоке-секции, а во второй уже завершаются работы по витражному остеклению. Также ведется отделка фасада со стороны Павловского тракта.

«После подключения теплоснабжения и электроснабжения, мы планируем начать передавать квартиры дольщикам под отделку», - подытожил Емельянов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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