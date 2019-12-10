«Красный блогер» возглавил «Левый фронт» в Алтайском крае

Новости 16.12.2019 13:20 150

Известный в Барнауле активист Юрий Красильников стал координатором движения «Левый фронт» в Алтайском крае. Его избрали после сложения полномочий бывшего руководителя Даниила Щеглова в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщает сайт "Политика на Алтае".

Самый первый руководитель «Левого фронта» в крае Виталий Булдаков. На сегодняшний день он работает в правительстве главы Хакасии Валентина Коновалова. Щеглов не так давно возглавил Барнаульский городской Комитет Комсомола (ЛКСМ РФ). По словам Красильникова, совмещение двух должностей Щеглову далось трудно, и он принял решение больше работать с молодежью.

Что касается «Левого фронта», говорит Красильников, то сторонники в основном люди его возраста (Юрию Красильникову 44 года – при.ред). В качестве основных целей движения он называет увеличение числа сторонников, внедрение в массы и объяснение левой идеологии, поддержка и создание общественных гражданских советов, других форм проявления народовластия, их развитие. Также будет помощь всем «левым», в том числе КПРФ.

Напомним, что организация «Левый фронт» возглавляется политическим активистом Сергеем Удальцовым. Сам Красильников в последнее время активно взялся за защиту зеленых зон Барнаула. Вначале он провел митинг против строительства отеля Radisson в центре краевой столицы, сейчас он активно выступает за отставку министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева из-за планов Минспорта построить физкультурно-оздоровительный комплекс в парке им.Ленина, расположенном по улице Антона Петрова.