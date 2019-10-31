Рубцовск станет рекордсменом среди алтайских муниципалитетов по росту «коммуналки» в 2020 году

Новости 16.12.2019 13:45 356

В следующем году рост совокупного платежа за весь набор коммунальных услуг в Алтайском крае в большинстве муниципалитетов составит 6,9%. Особняком стоит Рубцовск - здесь ЖКУ проиндексируют сразу на 11%. Указ подписал губернатор Виктор Томенко на прошлой неделе. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального кабмина.

В конце октября правительство РФ утвердило предельные индексы повышения стоимости услуг ЖКХ. Для Алтайского края индекс составил 4,5%. Допустимое отклонение от норматива составляет 2,4%. Таким образом в абсолютном большинстве муниципалитетов коммуналка в среднем увеличится на 6,9% (отопление, электроэнергия, газ, водоснабжение и водоотведение). Новые предельные индексы будут действовать с 1 июля 2020 года. До этого времени повышения ожидать не стоит.

Стало известно, насколько вырастут коммунальные услуги в Алтайском крае в 2020 году Новости 31.10.2019 10:20 Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего 1291

Особняком среди всех алтайских муниципалитетов стоят Рубцовск и Станционно-ребрихинский сельсовет Ребрихинского района. Местные депутаты попросили губернатора поднять тарифы сверх норматива, и тот пошел им навстречу. Индекс Станционно-Ребрихинского сельсовета достиг 10%, а Рубцовска – 11%. В обоих случаях рост "сверх положенного" произойдет за счет цены на отопление. В сельсовете тариф указан в размере 2372 рубля за Гкал с приростом до 17%, а в городе – 1183 рубля за Гкал с приростом до 20,7%.

Также может значительно вырасти цена на водоотведение в Барнауле – тариф составляет 16 рублей за кубометр с приростом до 24%. Однако общий норматив по городскому округу (6,9%) при этом превышен не будет.

В остальных муниципалитетах региона ожидается подорожание коммунальных услуг на 4-5%.