Бийские власти намерены снять с баланса футбольное поле

Ряд объектов на стадионе «Прогресс» в Бийске предлагают списать. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Территория ранее была выкуплена в пользу муниципалитета. Это произошло в апреле текущего года. Далее последовало техническое обследование имущества. Оно в итоге показало наличие объектов, которые на заседании комиссии порекомендовали списать.
Избавиться предложили от футбольного поля с газонным покрытием. Причиной указано несоответствие строительным нормам. Его стоимость оценивается в 600 тысяч рублей. Также в списке мастерская и пивбар общей стоимостью 3,2 млн рублей. Все это, вместе с трибуной, административным зданием и гаражом общественного транспорта оценили в 9,5 млн рублей балансовой стоимости.
Сам стадион «Прогресс» был выкуплен за 20,8 млн рублей. В 2018 стало известно, что спортивный объект будет реконструирован в будущем. Планируется, что там будет восстановлено футбольное поле и беговые дорожки, а также на прилегающей площадке будет размещен Ледовый дворец.
Оценочная стоимость работ составляет до 250 млн рублей и еще 40 млн рублей на футбольное поле.
По словам главы Бийска Александра Студеникина, работы по демонтажу объектов будут проведены за счет средств городского бюджета.
На реконструкцию потратят более 47 млн рублей