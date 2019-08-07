Бийские власти намерены снять с баланса футбольное поле

Новости 16.12.2019 12:50 200

Ряд объектов на стадионе «Прогресс» в Бийске предлагают списать. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Территория ранее была выкуплена в пользу муниципалитета. Это произошло в апреле текущего года. Далее последовало техническое обследование имущества. Оно в итоге показало наличие объектов, которые на заседании комиссии порекомендовали списать.

Избавиться предложили от футбольного поля с газонным покрытием. Причиной указано несоответствие строительным нормам. Его стоимость оценивается в 600 тысяч рублей. Также в списке мастерская и пивбар общей стоимостью 3,2 млн рублей. Все это, вместе с трибуной, административным зданием и гаражом общественного транспорта оценили в 9,5 млн рублей балансовой стоимости.

Сам стадион «Прогресс» был выкуплен за 20,8 млн рублей. В 2018 стало известно, что спортивный объект будет реконструирован в будущем. Планируется, что там будет восстановлено футбольное поле и беговые дорожки, а также на прилегающей площадке будет размещен Ледовый дворец.

Оценочная стоимость работ составляет до 250 млн рублей и еще 40 млн рублей на футбольное поле.

По словам главы Бийска Александра Студеникина, работы по демонтажу объектов будут проведены за счет средств городского бюджета.